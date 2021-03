Urso invade casa de turistas para tomar banho de hidromassagem; assista

No Estados Unidos , uma família decidiu passar as férias em uma cabana conhecida por suas vistas incríveis no estado do Tennessee.

No entanto, eles foram surpreendidos por um urso , que resolveu invadir o local em que estavam hospedados e tomar um banho na banheira de hidromassagem da casa.

Não houve ataque e ninguém se feriu. As informações são do portal Daily Mail .

Segundo a publicação, o animal já havia sido visto nos arredores da cabana, enquanto os turistas estavam dentro dela.

Como estavam ‘ilhados’, o pai da família, Tedd Trebony, resolveu ligar a banheira para relaxar, mas isso acabou atraindo o urso, que invadiu a cabana de vez e decidiu tomar um banho de água quente.

Trebony registrou o momento e, no vídeo, é possível ver que o animal coloca as patas na água primeiro, para testar a temperatura, e depois mergulha.

“Estou apenas tendo uma explosão”, disse o homem enquanto filmava o mergulho à distância. “Olha, ele está apenas relaxando, relaxando”, relatou.

Para a sorte da família, depois do banho, o urso decidiu ir embora. A Agência de Recursos Selvagens do Tennessee informou que não é incomum o avistamento de ursos nesta época do ano pela região, já que os alimentos naturais podem ser escassos, fazendo com que eles vão em busca de uma refeição fácil.

“Os ursos têm um olfato incrível e provavelmente estão sendo atraídos por algum tipo de atrativo alimentar”, explicou a Agência ao portal.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários