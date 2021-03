UTI do Pronto-Socorro está com 100% de ocupação; Into só tem um leito disponível

No Juruá, o hospital de campanha só dispõe de 3 leitos de atendimento avançado

O Acre já ultrapassou neste sábado o número de 60 mil infectados pelo coronavírus. Com o avanço da doença, a ocupação de leitos nos hospitais do Estado também aumenta, consideravelmente.

De acordo com o boletim informativo de assistência à Saúde, emitido neste sábado, o Pronto-Socorro de Rio Branco já está com a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 100% dos leitos ocupados.

O Into, hospital de referência no tratamento da doença no Baixo Acre, tem 49 leitos ocupados, dos 50 ofertados.

No Juruá, o hospital de campanha só dispõe de 3 leitos de UTI.

