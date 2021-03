Vereadora diz que distribuição de cloroquina e ivermectina é crime: “Curandeirismo”

Convocado pela Câmara de Vereadores de Rio Branco, o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) participou de audiência pública online, realizada pela Casa, na manhã desta terça-feira, 9. O requerimento foi proposto pela bancada do PDT e posteriormente aprovado por unanimidade dos demais vereadores.

A pauta central do debate foi a crise sanitária instalada na cidade por conta da Covid-19. O prefeito da capital, ao ser questionado pela vereadora Michelle Melo (PDT), sobre a distribuição de Cloroquina e Ivermectina, medicamentos com ineficácia comprovada, confirmou que permanecerá com a entrega dos fármacos à população nos postos de saúde.

Em suas considerações finais, a vereadora, que também é médica da família, rebateu o prefeito e afirmou que irá buscar as medidas cabíveis, respeitando as vias legais, para a responsabilização da Prefeitura e do gestor municipal. Michelle salientou que, “a prática de indicar remédios sem comprovação de eficácia científica é crime previsto no Código Penal brasileiro, é curandeirismo. A prefeitura tem adotado uma postura negacionista”.

A vereadora encerrou sua fala cobrando o prefeito, “não podemos deixar a saúde pública em risco, esses medicamentos têm efeitos colaterais sérios e não estão contribuindo em nada para diminuir os casos de Covid-19. O prefeito deveria se empenhar em buscar vacinas, que é o que realmente pode salvar vidas”.

