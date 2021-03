Vídeo: mulher cai em buraco na AC 40 e quase é atropelada por caminhão

O capacete da vítima estourou no momento do acidente e ela perdeu vários dentes

Um ‘acidente impressionante’ deixou uma mulher ferida no final da manhã desta terça-feira (2) na rodovia AC-40, na região da Vila Acre, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, a vítima estava conduzindo numa motocicleta modelo Biz e trafegava sentido Rio Branco a Senador Guiomard, quando acabou batendo em um buraco, se desequilibrou e caiu.

O acidente aconteceu no momento em que passava um caminhão, que acabou batendo com a roda no capacete da vítima. O caminhoneiro parou mais a frente e prestou socorro a mulher.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Segundo os socorristas, o capacete da vítima estourou no momento do acidente e apertou a cabeça da mulher, que perdeu todos os dentes da frente.

A Polícia Militar do Batalhão de Trânsito isolou a área para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos, a motocicleta foi retirada por um guincho do local.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários