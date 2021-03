Vídeos: mais três pacientes com covid-19 são transferidos de Rio Branco para Manaus

Mais três pacientes em estado grave foram transferidos de Rio Branco para Manaus na madrugada desta segunda-feira (29). Duas mulheres e três homens embarcaram em avião da Força Aérea Brasileira (FAB). A medida se faz necessária diante do crescente registro de novos casos de coronavírus, agravado, principalmente, nos primeiros meses deste ano. A capacidade de atendimento na rede pública de Saúde chegou ao limite.

Os pacientes foram transportados em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). Duas mulheres, R. A. O. , de 47 anos, e F. H. C., de 62 anos, e um homem, J. B. S., 67 anos, moradores de Rio Branco, estavam internados no Hospital de Campanha do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito no aguardo por leitos de unidade de terapia intensiva (UTI).

Inicialmente, o Governo havia anunciado a transferência de cinco pacientes, porém, um dos doentes não apresentava quadro clínico favorável para ser transferido e o outro, por decisão própria, recusou a oferta e optou por seguir o tratamento em Rio Branco após apresentar melhoras. Até o momento, seis pacientes do Acre foram remanejados para o Amazonas.

De acordo com o coordenador do Samu, Pedro Pascoal, o esforço de cada um dos profissionais envolvidos foi determinante para o êxito das transferências. O médico frisou que a maior crise sanitária da humanidade será vencida de uma vez por todas com a união de todos.

Pela segunda vez, pacientes são removidos para Manaus.

