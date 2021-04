Após vencer o Palmeiras, Flamengo pede adiamento do clássico contra o Vasco

O clássico entre Flamengo , que acaba de conquistar mais um título , e Vasco marcado para a próxima quarta-feira pode mudar de dia.

De acordo com informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, o Rubro-Negro pediu para que a partida, que será realizada no Maracanã, seja transferida para o dia seguinte, a quinta-feira, dia 15 de abril.

Os dirigentes rubro-negros pretendem adiar o clássico para ter mais tempo para recuperação e treinamento dos titulares antes do primeiro compromisso pela Libertadores, que acontecerá contra o Vélez, na Argentina.

Caso aconteça a Ferj adie a partida, o Flamengo espera obter uma autorização que envolveria acordo com o Sindicato dos Atletas.

Isso porque a partida diante da Portuguesa, pelo Carioca, teria que ser no próximo sábado, caso o confronto de estreia na Libertadores, contra o Vélez Sarsfield, na Argentina, passe de quarta-feira, dia 21 de abril, para terça, 20.

Alguns jogadores teriam que pelo menos ficar à disposição para dois jogos em intervalo de apenas 48 horas.

O treinador do Flamengo, Rogério Ceni deseja poupar os titulares em pelo menos um dos dois próximos jogos do Estadual.

A preferência seria da partida contra a Portuguesa. Caso o adiamento não aconteça, é possível que o Rubro-Negro enfrente o Vasco com um time alternativo.