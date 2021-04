Artista no AC cria canção em apelo às autoridades

Vivendo da música por 36 anos, o artista acreano Tony Ferreira, de 53 anos, lançou uma canção nos últimos dias com objetivo de chamar a atenção das autoridades.

Com o título “Por nossas vidas”, Tony aborda a situação dos inúmeros profissionais do ramo no Estado, que sofrem financeiramente com a pandemia do novo coronavírus e, consequentemente, com a falta de eventos.

Esse é o primeiro trecho da composição:

“Como viver, sem poder respirar?

O momento é difícil, nao tem como contestar

Como sobreviver, sem poder trabalhar?

O artista sem público

É como baleia sem o mar”.

À reportagem do ContilNet, Tony destacou que o Governo do Estado e a Prefeitura devem fazer mais investimentos e editais para beneficiar a classe. Ao citar a lei Aldir Blanc, ele conta que apenas uma pequena parcela foi beneficiada com o recurso.

“Embora alguns tenham tido acesso à lei Aldir Blanc, não foi suficiente. Temos companheiros artistas passando necessidade e desenvolvendo ansiedade e depressão. Por isso, tive a ideia de compor essa canção como forma de apelo”, explicou.

Tony pretende gravar sua composição, mas alega que falta investimento para isso. Interessados em ajudar podem entrar em contato pelo (68) 9973-9721.

Confira a música na íntegra:

POR NOSSAS VIDAS Composição (Tony Ferreira)

Como viver, sem poder respirar?

O momento é difícil, nao tem como contestar

Como sobreviver, sem poder trabalhar?

O artista sem público

É como baleia sem o mar

Vamos dar as mãos acreditar

Que a força da nossa união

Pode nossa história mudar

O sorriso da criança

A mão estendida

Pode mudar todo o rumo

Da nossa história e nossas vidas

Vem irmão, vem junto cantar

O mundo precisa de amor

E o artista de trabalhar.