Atuação de Vinicius Jr pelo Real Madrid rende memes hilários

O brilho de Vinicius Jr. na vitória por 3 x 1 do Real Madrid sobre o Liverpool, nesta terça-feira (6/4), se estendeu às redes sociais. O nome do brasileiro virou Trending Topics do Twitter, sobretudo com exaltações à atuação que coloca o time espanhol próximo das semifinais da Champions League. Em meio aos elogios, uma enxurrada de memes engraçados ajudou a marcar a exibição histórica.

Ao marcar dois gols diante do Liverpool, Vinicius Jr. foi posto com bola de ouro na mão, com cabelo de Ronaldinho e Neymar. Ele virou até bicho-papão do lateral Trent Alexander-Arnold, lateral do Liverpool.

