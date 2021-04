Carolina Dieckmann é vacinada contra a Covid-19 nos EUA

Carolina Dieckmann, de 42 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira. A atriz mostrou uma foto do momento em sua rede social.

“Estamos na semana mundial da saúde e eu enfim vacinada ainda que na casa das ambiguidades: alegria emaranhada na tristeza, não dá pra estar completamente aliviada enquanto o Brasil e o mundo não respirarem livres dessa doença (ou pelo menos que ela seja controlada)”, escreveu ela.

A loira ainda foi além e disse acreditar que o Brasil vá conseguir trilhar um novo caminho no combate ao vírus.

“Mas tenho fé e tenho muita esperança em Deus e na ciência, na pesquisa, no sus, na medicina… por mim, por você e por todos. Que o Brasil consiga trilhar um novo caminho no combate ao coronavírus, que as pessoas entendam e percebam a gravidade de tudo que está acontecendo que a saúde seja celebrada e não esquecida. Saúde pra todos”.

