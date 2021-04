Centros de Matemática, Ciências e Filosofia abrem vagas

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e do Centro de Matemática, Ciência e Filosofia (CMCFs) de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, abre cerca de 450 vagas, nesta sexta-feira, 9, para cursos e minicursos nas áreas de matemática, ciências, filosofia, linguagens e robótica, para alunos dos 22 municípios do Acre. Para consultar o edital e realizar as matriculas, acesse: www.cmcf.com.br.

Devido ao momento de pandemia, as aulas serão transmitidas no formato de ensino a distância (EaD), por meio da plataforma Google Meet, com suporte de salas virtuais no Google Classroom, sendo um ou dois encontros semanais, de acordo com a modalidade escolhida. Dessa forma, serão ofertadas 175 vagas para sete cursos de 30 horas-aula e 200 vagas para oito minicursos de 10 horas-aula, bem como 75 vagas para três minicursos de 16 horas-aula.

Poderão participar alunos matriculados desde o oitavo ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Além disso, os estudantes poderão efetuar sua inscrição em mais de uma modalidade ofertada pelo CMCF, sendo certificados de forma virtual.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 20 de abril. O início das aulas está previsto para 26 de abril. O encerramento dos minicursos está previsto para o período entre 24 de maio e 18 de junho. Já os cursos que possuem carga horária mais extensa serão encerrados entre os dias 14 e 18 de junho.

Durante o período do curso, os alunos terão acesso às videoaulas, atividades complementares e outros materiais didáticos tanto pelo site do CMCF, quanto pelas salas virtuais no Google Classroom. Mais informações pelos números (68) 9 9955-1497 ou 9 9911-9257.