Deu no diário: Câmara de Rio Branco renova suspensão das sessões presenciais

O Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (16) publico ato da mesa diretora da Câmara de Rio Branco que renova por mais duas semanas a suspensão das sessões presenciais. A medida se dá em virtude da pandemia de Covid-19, que tem a capital como epicentro no Acre.

Com isso, as reuniões públicas dos 17 parlamentares permanecem nas terças e quintas-feiras, a partir das 8h, com transmissão vivo pelo canal no YouTube da Câmara de Rio Branco.

O expediente interno dos setores não essenciais também permanece suspenso. A medida vale pelo menos até o fim de abril e deverá ser renovada, como vem acontecendo desde março do ano passado, quando foram identificados os primeiros casos de coronavírus na cidade.