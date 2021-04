Dois recém-nascidos são transferidos de Brasileia para Capital; um deles intubado

As duas crianças foram transferidas de helicóptero para atendimento no Pronto Socorro

Nesta sexta-feira, 3, o helicóptero Harpia 04, do Estado, se deslocou de Rio Branco para Brasileia às 10h40 juntamente com sua tripulação para mais uma missão de transferência. Dessa vez, duas crianças recém-nascidas foram transferidas para serem atendidas no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Os pacientes foram entregues na UTI Neonatal para acompanhamento especializado. A recém-nascida do sexo feminino, deu entrada com peso de 1.600 gramas, ventilação espontânea, ativa, mantendo dados vitais dentro da normalidade.

O recém-nascido do sexo masculino, com peso de 1.550 gramas, evoluiu com angústia respiratória. A criança foi intubada e mantida em ventilação mecânica. Seu estado é grave, porém, segue estável.

“A parceria do Samu com o Ciopaer {Centro Integrado de Operações Aéreas} é de grande importância na agilidade com que as vítimas que são transportadas para o centro especializado, bem como o resgate as vítimas em locais remotos e ou de difícil acesso, os quais sem essa parceria seria inviável ou pelo menos muito demorado o atendimento”, relata a enfermeira do Samu, Solange Souza.

A equipe contou com o comandante da aeronave, coronel Sérgio Albuquerque, o agente de Polícia Civil, Nayck Trindade e o sargento Reginaldo Castro. Na equipe do Samu, esteve o médico Guilherme Nakamura e a enfermeira Solange Sousa.

