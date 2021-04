“É difícil desejar Feliz Páscoa quando muitos estão morrendo”, diz padre Massimo

Comemora-se desde o Domingo de Ramos (28) até o Sábado de Aleluia (3) a Semana Santa, que é um ritual católico que trata da Paixão, Morte e ressurreição de Jesus Cristo. O domingo de Páscoa (4) marca o fim da liturgia.

Para a igreja romana, o período é vivido com muita reflexão, silêncio, jejum e oração, além de outras penitências cumpridas por cristãos devotos.

Procurado pela reportagem do ContilNet para falar sobre a celebração católica, o padre da Diocese de Rio Branco, Massimo Lombardi, explicou que a igreja vivencia o momento de forma atípica, por conta da pandemia do coronavírus, mas com o mesmo sentido de sempre.

“É muito difícil desejar Feliz Páscoa em um momento em que pessoas perdem tantos entes queridos, sofrem pela partida sem despedida. A igreja vivencia uma Semana Santa e uma Páscoa de forma muito diferente, embora com o mesmo sentido”, disse o religioso.

Massimo destacou que “Jesus é o caminho de esperança” em meio ao caos vivenciado pela população mundial.

“A Semana Santa e a Páscoa vêm nos mostrar que Jesus é um caminho de esperança, em meio a tudo isso que estamos vivendo”, destacou.

“Ele é a força do diálogo, quando o ódio tem tomado as nossas relações; o acolhimento quando as opiniões estão sendo tão polarizadas neste país; e é também a solidariedade, quando a fé professada por tantas pessoas se mostra excludente, cheia de ódio. Jesus tem muito a nos ensinar neste período”, continuou.

O padre acrescentou que a pandemia, ainda que desastrosa, tem nos ensinado sobre a importância do respeito à vida.

“Temos aprendido com essa pandemia sobre o respeito à vida, às pessoas. Que possamos sair dessa crise ressuscitados, como fez Jesus”, finalizou.

