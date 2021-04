Escola de Música do Acre abre mais de 300 vagas para crianças a partir de 6 anos

O Governo do Estado divulgou no Diário Oficial desta terça-feira (13), as inscrições para seleção de alunos para a Escola de Música do Acre para o ano de 2021.

Serão oferecidas 340 vagas para os diversos cursos musicais oferecidos na instituição, distribuídos nos turnos da tarde e da noite, para candidatos a partir dos 6 anos de idade, com os seguintes critérios de seleção:

-Alunos matriculados do ano de 2020 que fizeram parte do processo educacional e cumpriram 75% de presença somando as aulas remotas e presenciais durante o ano letivo de 2020.

-Alunos da Escola Vocacionada de Artes

-Candidatos da comunidade civil em geral

As inscrições devem ser feitas entre os dias 14 e 19 de abril exclusivamente pela internet, através do link disponibilizado no endereço eletrônico: https://agencia.ac.gov.br/

As vagas serão ofertadas mediante sorteio e teste de aptidão. O sorteio público das vagas ocorrerá no dia 21 de abril, às 8h, no auditório da Escola de Música do Acre, o sorteio será transmitido através de uma Live pelo canal da Escola de Música do Acre no Youtube.

Veja o cronograma do edital:

Veja a distribuição de vagas:



Clique AQUI e veja o edital completo.