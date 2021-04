Estação Espacial estará visível para os acreanos na noite nesta terça; saiba como ver

Nesta terça-feira (13), a Estação Espacial Internacional (ISS) poderá ser vista, com brilho intenso, pelos acreanos, de acordo com o pesquisador Davi Friale.

Conforme publicado em seu site, O Tempo Aqui, “Às 18h42min, a estação aparecerá no horizonte noroeste. Às 18h46min, ela estará sobre Rio Branco, na direção sudoeste, cerca de 60 graus acima do horizonte. Às 18h47min, desaparecerá na sombra da Terra, na direção sul”.

No entanto, quem espera visualizar uma nave espacial, precisa saber que não é assim. A ISS é visível, mas parece com um ponto prateado no céu. Muitas vezes é até confundida com OVNI (Objetos Voadores Não identificados).

Com informações do site Cidade ON