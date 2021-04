Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (1), o decreto que prorroga o estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19 no estado no Acre. O decreto anterior havia vencido no dia 31 de dezembro de 2020.

A publicação desta quinta foi assinada pelo deputado Nicolau Júnior, presidente da Aleac, e atende a um pedido do governador Gladson Cameli.

A medida permite que a gestão pública estadual possa tomar medidas emergenciais para proteger a população acreana da Covid-19, além de criar condições necessárias de atendimento às pessoas que contraírem a doença.

A prorrogação do estado de calamidade destravas muitas burocracias, o que permite que o governo continue adotando medidas tanto na área da saúde pública quanto na economia de maneira mais rápida.