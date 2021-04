“Fala e Joga”: grupo de amigos no AC cria projeto com podcasts; conheça

Em tempos de pandemia, um grupo de cinco amigos no Acre resolveu criar uma página para entreter os amantes de vídeo game, cultura nerd, filmes e outros assuntos atuais.

Trata-se do projeto “Podcast Fala e Joga”, disponível em site e também nas mais diversas plataformas musicais e de áudio, como Spotify, Google Podcasts e iTunes.

O graduados em Marketing, Alberto Lima e Wilken Perez, de 23 e 27 anos, o psicólogo Álvaro Lopes, de 30 anos, e os advogados Gabriel Torchi e Leonardo Bandeira, de 24 e 23 anos, são os idealizadores.

Em entrevista ao ContilNet, Wilken explicou que a ideia é compartilhar com todos os públicos os mais diversos conteúdos, com muito bom humor e camaradagem.

“Nessa pandemia, com todo mundo em casa, na impossibilidade de marcar encontros, decidimos aproximar as pessoas pela tecnologia, compartilhando conteúdos do mundo geek por meio dos podcasts, sempre com bom humor e camaradagem”, destacou.

As gravações são feitas ao vivo e publicadas em seguida nas plataformas.

“Queremos que as pessoas nos escutem e interajam. Não tem o modelo de entrevista e não se trata de uma relação vertical em que nós trazemos novidades, apenas, e alguém escuta. É horizontal, com conteúdos aleatórios e leves”, continuou.

As categorias do Podcast são divididas em 3: Ultracombo, Checkpoint e Fichinha.

Para conferir, basta acessar o site e acompanhar o projeto no YouTube, Twitter e Instagram.