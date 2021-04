Negociação de vacina russa comprada por Cameli está sendo feita pelo governo federal

Mesmo com toda burocracia levantada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aquisição da vacina Rusa – Sputinik V – pelo Acre e outros estados do Norte e Nordeste do Brasil, o governador Gladson Cameli destacou que a negociação agora fica por conta do governo federal.

O Acre adquiriu pelo consórcio 750 mil doses do imunizante russo que tem 91,6% de eficácia, de acordo com estudos preliminares.

“Precisamos de vacinação em massa com urgência no Acre, pois muitas pessoas estão morrendo e precisando da vacina para continuar a vida, trabalhar e sustentar os seus. O governo está fazendo o que é possível. Já compramos as vacinas, mas estamos aguardando a liberação da Anvisa”, explicou o chefe do executivo.

“A negociação agora está por conta do Governo Federal, que garantiu celeridade no processo”, continuou.

Gladson informou que uma equipe da agência já foi até a Rússia para recolher novamente a documentação sobre a vacina.

O anúncio foi dado pelo governador durante a cerimônia de início da vacinação dos profissionais da Segurança Pública do Acre, na sede do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros em Rio Branco.