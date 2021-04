Ifac abre inscrições para cursos superiores com quase 500 vagas; confira

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2021/1 de cursos superiores do Instituto Federal do Acre (Ifac). Ao todo, estão sendo ofertadas 480 vagas para cursos nos municípios de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://selecoes.ifac. edu.br/.

Conforme o edital, a seleção dos novos alunos será feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos 2010 a 2020. Durante a inscrição, o candidato deverá informar as notas solicitadas, como também preencher o formulário socioeconômico e informar os dados pessoais.

As inscrições seguem até o dia 03 de maio. As aulas, que serão realizadas na modalidade remota, estão previstas para serem iniciadas em junho.

Veja abaixo os cursos ofertados nessa seletiva:

Campus Cruzeiro do Sul

– Agroecologia (tecnólogo): 40 vagas

– Física (licenciatura): 40 vagas

– Matemática (licenciatura): 40 vagas

– Processos Escolares (tecnólogo): 40 vagas

Campus Rio Branco

– Administração (bacharelado): 40 vagas

– Ciências Biológicas (licenciatura): 40 vagas

– Sistemas para Internet (tecnólogo): 40 vagas

Campus Sena Madureira

– Física (licenciatura): 40 vagas

– Zootecnia (bacharelado): 40 vagas

Campus Tarauacá

– Gestão do Agronegócio (tecnólogo): 40 vagas

Campus Xapuri

Gestão Ambiental (tecnólogo): 40 vagas

Química (licenciatura): 40 vagas