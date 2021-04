Jair Bolsonaro recebe presidentes do Flamengo, do Palmeiras e da CBF

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tomou o café da manhã neste sábado (10/4) com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, e o presidente da Confederação Brasileira Federal (CBF), Rogério Caboclo. As equipes rubro-negra e alviverde se enfrentam, neste domingo (11/4), às 11h, pela Supercopa do Brasil, no Estádio Nacional de Brasília. O encontro ocorreu no Palácio da Alvorada.

Também estiveram no café da manhã o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e o e o ministro da Casa Civil, general Ramos.

Não é a primeira vez que Bolsonaro e o presidente do Flamengo se encontram. Em maio do ano passado, Landim esteve no Palácio do Planalto para encontrar o chefe do Executivo (foto em destaque). Depois da reunião, Bolsonaro assinou uma Medida Provisória que alterava as leis envolvendo direitos de transmissão de jogos. O texto caducou antes de ser analisado pelo Congresso Nacional. Durante o Campeonato Brasileiro de 2020, o chefe do Executivo visitou o treino do rubro-negro, que, coincidentemente, também enfrentou o Palmeiras na capital.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!