Jarude quer reabertura de Restaurante Popular na Sobral com refeições a R$ 2,50

O vereador Emerson Jarude (MDB) sugeriu na sessão desta terça-feira, 13, a reabertura do Restaurante Popular José Marques de Souza, localizado no bairro Sobral, em Rio Branco.

O restaurante está fechado desde o início da pandemia no Acre, que ocorreu em março do ano passado. Além dos usuários do restaurante, também foram prejudicados os produtores locais que vendiam, através da empresa terceirizada, seus produtos para a produção das refeições.

No restaurante, uma refeição completa custava R$ 2,50 para os usuários. O custo total por alimentação era de R$ 11,40, sendo que R$ 8,90 era subsidiados pela Prefeitura.

“Até agora não houve nenhuma manifestação por parte da Prefeitura sobre o retorno do restaurante popular. É extremamente importante que ele volte a funcionar, principalmente diante do cenário de dificuldade que estamos passando. O restaurante pode funcionar com retiradas de refeições ou então diminuir a capacidade de atendimento no local”.

A equipe do parlamentar entrou em contato com o coordenador do restaurante, que não soube informar a quantidade de refeições que eram vendidas por dia. Também foi informado que é necessário abrir uma nova licitação para, assim, retornar as atividades.