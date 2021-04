Jorge Viana é a única esperança do PT no Acre

BUSCANDO A RECONSTRUÇÃO

A foto postada pelo ex-senador e ex-governador Jorge Viana, nas redes sociais, nesta sexta-feira, 16, falando sobre boa política, esperança e futuro deixam claras suas intenções políticas. À coluna, o petista confirmou que é candidato em 2022, mas sobre o cargo deixou no ar. Vamos ver!

PERMANECE ONLINE

Não há necessidade nenhuma em retornar com as sessões presenciais da Câmara de Vereadores. O ato publicado pelo presidente N. Lima (Progressistas) no Diário Oficial de hoje, 16, prorrogando por 15 dias a suspensão dos trabalhos presenciais, foi um acerto. Quem pede o retorno, só pode estar alheio às notícias sobre a pandemia na cidade. Não acabou.

NEGÓCIO DA CHINA

Hoje o governo do Estado conseguiu vender a Zona de Processamento e Exportações (ZPE). A empresa China Haiying do Brasil LTDA arrematou o empreendimento por R$ 25,8 milhões, que serão investidos na indústria local. Em 25 dias a empresa paga a entrada, equivalente a 5% do valor total.

SOLUÇÃO LUCRATIVA

Ponto positivo e mérito do governador Gladson que passou dois anos nessa luta, em busca de investidores e de mecanismos que fizessem com que a Zona deixasse de ser apenas um gerador de despesa e pudesse render bons frutos aos cofres públicos.

MEDICAMENTOS PARA INTUBAÇÃO

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde recebera mais de 40 mil medicamentos para intubação. Mais uma medida de antecipação ao problema que estão tomando para evitar o pior.

GESTORA EMPENHADA

Quem conversa com a secretária de Estado da Assistência Social, Ana Paula Lima, percebe o empenho em tentar diminuir o sofrimento das pessoas que são alvo das políticas públicas de sua pasta. A sanção da lei que institui o Auxílio do Bem foi uma vitória de sua administração, e coroa o bom trabalho.

FORA DE CONFUSÃO

O nome da ex-prefeito de Rio Branco, Socorro Neri, não aparece entre os envolvidos da Operação Assepsia, que investiga possíveis irregularidades na compra de álcool em gel, pela Prefeitura, no início da pandemia no Acre. Em suas redes ela esclareceu que como Prefeita, à época, foi a primeira a solicitar rigor nas investigações junto aos órgãos de controle e fiscalização.

ELEIÇÕES NO PERU

Não tem jeito, a América Latina é mesmo o berço da política de clãs, não é um privilégio somente do Brasil. Depois de todas as condenações do ex-presidente peruano Alberto Fujimori, agora sua filha Keiko se garantiu no segundo turno e pode colocar a família novamente no poder. O país vizinho é a menina dos olhos do governo do Acre enquanto parceiro comercial.

FORÇA, DOUTOR

Recebi de familiares do doutor José Augusto Fontes, juiz de direito e uma pessoa de simpatia e respeitabilidade que às vezes até faz falta no judiciário acreano. Torço pela breve recuperação do amigo e exímio parceiro de dominó.

MELHORES VEREADORES

A pesquisa divulgada pelo Data Control mostrou que a população consideram os vereadores Michelle Melo (PDT) e Emerson Jarude (MDB) os que mais trabalham pela cidade. O emedebista está no segundo mandato, e a pedetista há apenas três meses na vida pública e já mostra serviço. Bom para a cidade que têm duas pessoas para cobrar uma atuação firme no parlamento, em defesa da população.