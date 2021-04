Jorge Viana sai em defesa de Lula e alfineta Pedro Bial: “Nojo de falsos moralistas”

O ex-governador do Acre Jorge Viana (PT) não gostou nem um pouco do que o jornalista Pedro Bial falou sobre Lula. Em entrevista ao programa Manhattan Connection, na TV Cultura, o global disse que só entrevistaria o ex-presidente com um detector de mentiras.

No Twitter, onde é muito ativo, Viana reagiu à fala do ex-apresentador do BBB, ao compartilhar a notícia do fato: “Quem esse pessoal pensa que é???? Tenho nojo desses falsos moralistas….”.

A fala de Bial se deu logo após o apresentador do Manhattan Connection, Lucas Mendes, perguntar ao jornalista se haveria algum convidado que não iria ao programa de entrevistas Conversa com Bial.

O comunicador respondeu: “O Lula já até disse que gostaria de fazer o programa comigo, mas tinha que ser ao vivo. Pode até ser ao vivo, mas teria que ter um polígrafo acompanhando todas as falas dele”.