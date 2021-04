Márcia Abreu traz as novidades da loja virtual Casa Betha e do programa Auxílio do Bem

CASA BETHA

Fazer uma mesa linda e decorada é muito prazeroso. E, a jornalista Robertha Moura, apaixonada por mesa posta, já a todo vapor com sua loja virtual, Casa Betha, que dispõe com diversos produtos para compor sua mesa e deixa-la lindíssima.

*Afinal, é a mesa, o lugar propício para isso, onde ficamos no mínimo meia hora sentados juntos, conversando. Daí a importância, também, da decoração da mesa, o que sem dúvida deixa o ambiente mais leve, bonito e agradável.

*Quer conferir?!?! Vai no lá no @casabetha

IR 2021

Na terça, 13, a Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação, até 31 de julho de 2021, do prazo para entrega da declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-base 2020. Agora, é esperar que seja sancionado.

Parabéns, parabéns à bacharel em Direito, Mara Nascimento, que ontem, 14, fez aniversário e celebrou a data de forma intimista ao lado dos pais Edmar e Eudmila.

DIA MUNDIAL DO LASER

Amanhã, 16, em alusão ao dia mundial do lazer, de forma virtual, às 14 horas, o Sesc-AC, promove o primeiro Dia Mundial do Lazer no YouTube e Facebook do Sesc.

*Em tempos de pandemia, se faz necessário destacar a importância de se buscar modos para desfrutar o tempo livre de maneira saudável, segura e divertida.

Amanhã, 16, é o dia da advogada e empresária Daniella Barcelos. Com certeza muiiiitas demonstrações de carinho de familiares e amigos serão a tônica pela data. Parabéns!

AUXÍLIO DO BEM

Aprovado por unanimidade pelo Plenário da Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei do Executivo, que trata do auxílio emergencial do governo do Estado, o Auxílio do Bem.

*Agora, o PL segue para sanção governamental.

*O Auxílio do Bem beneficiará cerca de 18 mil famílias, com 3 parcelas de R$ 150, para aquisição de alimentos durante a pandemia do coronavírus.