Mariana Rios viaja durante a pandemia e volta a polemizar

Mariana Rios voltou a ser alvo de polêmica na pandemia de Covid-19. Depois de cantar karaokê com amigos e ser acusada por uma vizinha de estar dando uma festa em casa e com direito ao governador de São Paulo tocando sua campainha, agora a atriz foi duramente criticada por viajar para Dubai e Maldivas durante o período de mais casos da doença no Brasil.

Mariana fez publicações em suas redes sociais como se estivesse tudo bem e normal. E parece que ela não aprende. Na manhã deste domingo, a atriz e cantora já apareceu fazendo postagens de um hotel em Araxá, sua cidade natal.

A questão é que tanto o governo de São Paulo quanto o de Minas Gerais estão em estágio máximo de alerta, pedindo a população que evite viagens e que só saiam de casa se extremamente necessário, pois ambas as localidades estão com suas UTIs acima de 91%.

Com a repercussão, em seu perfil no Instagram, Mariana Rios compartilhou um texto reflexivo.

“Se você de mim fala bem, te desejo o bem. Se você de mim fala mal, te desejo o bem. Se você quer me ver feliz, te desejo o bem. Se você quer me ver triste, te desejo o bem. Entenda, o que você sente é somente seu, eu não tenho controle sobre isso. Mas você também não tem o poder de transformar o que eu sinto. Que eu possa seguir cada vez mais o meu caminho sabendo onde estou, o que sou e pra onde vou. Isso sim me pertence”, escreveu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios 🧿 (@marianarios)