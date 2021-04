MEC define cronograma de inscrição para vagas remanescentes do Prouni

O Ministério da Educação definiu as datas para inscrição nas vagas remanescentes do Programa Universidade para Todos (Prouni). Essas vagas são aquelas que não foram ocupadas na chamada regular do programa, feita no início do ano. As inscrições para as vagas remanescentes poderão ser feitas entre os dias 3 e 4 de maio, diretamente no site do Prouni .

Pela primeira vez, a classificação dos candidatos será feita por ordem de melhor desempenho obtido em uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ), nos últimos dez anos. Anteriormente, o ranqueamento era realizado conforme o horário de inscrição dos candidatos.

Pode se candidatar quem não tem diploma de graduação , tiver média igual ou superior a 450 pontos na soma das provas objetivas e maior que zero na redação do Enem. Nesta etapa, também poderão participar os estudantes que fizeram o Enem de 2020.

O Prouni é um programa do governo federal que disponibiliza bolsas de estudo integrais ou parciais em faculdades particulares brasileiras. Nesta primeira edição de 2021, foram ofertadas 162.022 bolsas de estudo para 13.117 cursos de graduação em 1.031.

Quanto aos critérios socioeconômicos, a renda não pode ser maior que três salários mínimos por pessoa do grupo familiar. Além de ser necessário se encaixar em uma das condições abaixo:

• ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou;

• ter cursado o ensino médio em escola da rede privada, desde que na condição de bolsista integral da instituição;

• ser pessoa com deficiência;

• ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e integrar o quadro de pessoal permanente de instituição pública.

Cronograma bolsas remanescentes 2021

Período de inscrição: 3 e 4 de maio

Resultado: 7 de maio

Entrega da documentação que comprove as informações declaradas na inscrição: 10 a 13 de maio