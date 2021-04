“Meu filho ficou sem movimento das pernas após tomar medicação na UPA”

Um vídeo enviado por uma leitora do ContilNet na noite desta segunda-feira (5), mostra um homem desesperado com o filho de 3 anos nos braços pedindo ajuda às autoridades.

Ele disse que entrou com o filho na Upa da Sobral no domingo (4) e depois que a criança tomou uma medicação ficou sem andar e sem conseguir mover várias partes do corpo.

“Até ontem, quando entrei aqui meu filho era saudável, e agora ele não consegue nem ficar em pé. Está todo mole. Minha esposa não está aqui porque ela está grávida de oito meses e não pode está aqui. Amigos, eu não quero nada, só quero atendimento para o meu filho. Ajudem-me!“, disse o pai da criança.