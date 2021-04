Morre acreana transferida do AC para Manaus em estado grave da covid-19

A acreana Nazaré Martins da Silva, de 47 anos, transferida do Acre para Manaus no último dia 19 de março, em estado grave do coronavírus, não resistiu e faleceu nesta quinta-feira (1).

Ela foi transferida para o outro Estado com mais dois pacientes, no avião da Força Aérea Brasileira (FAB), por conta da superlotação dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Acre.

Ela já estava intubada quando foi transferida, de acordo com a família, e lá ocupou imediatamente um dos leitos de terapia intensiva, no Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz.

Maria ficou por 7 dias no INTO, em Rio Branco. O seu corpo deve chegar ao Acre ainda nesta sexta-feira (2) para ser sepultado.

