Neri diz que prefere não se manifestar sobre convite de Gladson

A ex-prefeita Socorro Neri foi procurada pela reportagem do ContilNet nesta quarta-feira (8) para comentar sobre o convite feito pelo governador Gladson Cameli para que ela ocupe um cargo no alto escalão do governo.

A professora da Universidade Federal do Acre (Ufac) disse que prefere não se manifestar sobre o assunto, pelo menos por enquanto.

“Prefiro não me manifestar”, disse Socorro.

Gladson disse ainda nesta quarta-feira que quer a ex-prefeita de Rio Branco em sua equipe, pela competência e boa relação que tem com ela – mesmo sem definir qual cargo seria ocupado por Neri.

Socorro destacou que vem conversando com Gladson e que vai tratar do assunto com ele.

“Estamos sempre trocando mensagens”, finalizou.