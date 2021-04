Noite de terror: 2 são executados e 3 ficam feridos em ataque no Ramal do Pica-Pau

Criminosos fortemente armados com submetralhadoras chegaram no ramal em um carro

Os jovens Fabrício Santos do Nascimento e Roney Lima da Silva, de 24 e 26 anos, respectivamente, foram mortos com vários tiros e outras três pessoas foram baleadas na noite desta quarta-feira (31), no Ramal do Pica-Pau, na região do Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, criminosos fortemente armados com submetralhadoras chegaram no ramal em um carro modelo Fox de cor prata. Primeiramente, os bandidos invadiram uma residência e efetuaram vários disparos contra a família que estava reunida.

No local, Roney foi morto com 4 tiros, sendo dois na cabeça e dois no peito. Na mesma ação, o cunhado da vítima, identificado como Nilsoncley Pereira Costa, 18 anos, foi ferido com três tiros, sendo um no olho, um na cabeça e outro no pescoço.

Na mesma residência, outro jovem que não teve o nome divulgado também foi ferido com um tiro no braço, mas conseguiu fugir pulando de “facada” pela janela. Ele ainda foi perseguido por um dos bandidos e conseguiu se esconder atrás de uma Igreja Evangélica.

Ainda segundo as informações da polícia, enquanto perseguiam o rapaz, os bandidos chegaram na casa de Fabrício. Na residência, os criminosos chamaram Fabrício e disseram que ele não saísse iria ver os filhos sendo mortos.

Após a ameaça, o homem saiu de dentro de um quarto onde estava escondido e correu para tentar fechar a porta, mas acabou sendo alvejado com dois tiros no peito. Os estilhaços de um dos projéteis ainda atingiram a perna direita a esposa dele, identificada como Pâmela lorana Silva de Andrade, 19 anos. Fabrício não resistiu e morreu antes da chegava do Samu. Já Pâmela foi atendida e recebeu um curativo.

Após a ação, os criminosos fugiram do local e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Os socorristas constataram que Fabrício e Roney não resistiram aos ferimentos e socorreram Pâmela e outro jovem que foi baleado no braço.

Já Nilsoncley foi socorrido e entubado pela equipe de Suporte Avançado, e encaminhado para o pronto socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. Os corpos de Fabrício e Roney foram recolhidos e levados ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização de exames.

A Polícia Militar tentou procurar pelos autores do crime, mas ninguém foi encontrado. Ainda segundo informações da polícia, essa execução seria mais um capítulo da guerra entre facções criminosas.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

