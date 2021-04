Número de pessoas vacinadas contra Covid no AC é maior do que quantidade de casos

Uma boa notícia aos acreanos! O número de pessoas vacinadas contra o coronavírus em todo Estado já é superior ao número de infectados, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Até esta sexta-feira (16), o Acre já registrou 75.047 casos confirmados da doença. Em todos os municípios e na capital, 81.119 foram imunizadas com a primeira dose e 19.990 com a segunda, somando um total de 101.109.

Nesta sexta-feira, pouco mais de 15 mil vacinas foram recebidas pelo Governo do Acre, enviadas pelo Governo Federal.

Além do número de pessoas beneficiadas com os imunizantes, o Estado também registra 62.596 pessoas com alta médica da doença.

O governador Gladson Cameli já fez a compra de 700 mil doses da vacina russa Sputinik V, pelo consórcio das unidades do Norte e Nordeste, mas aguarda aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).