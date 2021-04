Olimpíada de Matemática da Unicamp recebe inscrições até sexta-feira

Até a próxima sexta-feira (09), estudantes interessados em participar da 37º edição da Olimpíada de Matemática da Unicamp (OMU) podem realizar as inscrições para o evento. Este ano a competição será realizada totalmente online por conta da pandemia. Alunos do ensino médio e dos 8º e 9º anos do fundamental de todo país podem participar.

Com um formato inédito, a participação ocorrerá por equipes e com fases que terão a duração de uma semana cada. Será preciso formar equipes com três estudantes do 8º ano ou 9º ano do ensino fundamental ou do ensino médio, além de um professor de matemática de escolas públicas e particulares do Brasil.

Ao todo, a competição está dividida em três fases e todas as questões são dissertativas. Dessa forma, os participantes devem responder para o Instituto de Matemática , Estatística e Computação Científica da Unicamp (IMECC), organizador do evento, as perguntas da competição com argumentação, justificar os passos e apresentar o raciocínio realizado

As inscrições podem ser feitas através do site da competição. A participação das equipes é validada através do pagamento de uma taxa. Para as equipes de escolas públicas o valor é de R$45, já as equipes de escolas particulares devem desembolsar R$135.

Cronograma

Entre os dias 19 a 25 de abril, ocorrerá a primeira etapa, seguida da segunda fase que será realizada entre os dias 7 a 13 de junho. A última etapa será realizada de 9 a 15 de agosto. As equipes vencedoras receberão medalhas de ouro, prata e bronze em uma cerimônia que está marcada para o dia 5 de setembro. Também serão premiadas as equipes que se destacarem nas redações formuladas nas respostas das questões.

As provas serão divididas em dois níveis: Alfa (para estudantes de 8º ano e 9º ano do ensino fundamental) e Beta (para estudantes do ensino médio).

Sobre a OMU

Em sua 37ª edição, a Olimpíada de Matemática da Unicamp é organizada e preparada por docentes do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp (IMECC) e é uma ferramenta interessante de estudo e aprofundamento para alunos do ensino básico. Em 2020, teve a participação de mais de 6,4 mil estudantes de escolas públicas e particulares de 19 estados brasileiros.

* Com informações do Ministério da Educação