Paulo Betti é vacinado contra a covid-19 e detona Bolsonaro: ‘Governo genocida’

Aos 68 anos, Paulo Betti recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta quinta-feira (1º). Logo depois de ser imunizado no Rio de Janeiro, o ator fez um vídeo para exaltar o SUS (Sistema Único de Saúde), a ciência e detonar o governo do presidente Jair Bolsonaro por não ter comprado o imunizante com antecedência.

“Estou muito feliz por ser vacinado. Viva o SUS, viva os agentes de saúde e os voluntários. Viva o Butantan! Viva a Fiocruz! Mas ao mesmo tempo estou revoltado, eu já poderia ter tomado essa vacina no começo de janeiro junto com todo o povo brasileiro, assim teríamos evitado muitas mortes. Abaixo esse governo genocida!”, disparou Betti.

