Paulo Gustavo tem piora no quadro de saúde

O quadro de saúde de Paulo Gustavo teve piora, segundo boletim médico divulgado neste domingo (11).

De acordo com a nota médica, “as fístulas bronco-pleurais identificadas e tratadas somaram-se a complicações hemorrágicas, mas que vêm respondendo, de certa forma satisfatória, à reposição dos fatores da coagulação deficitários”.

“A situação clínica do paciente é crítica e todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação. Todos os equipamentos necessários para o suporte da vida, como a ventilação mecânica e a ECMO continuam sendo necessários”, concluem os médicos.

Em suas redes sociais, o marido do ator, Thales Bretas, reproduziu a nota e disse: “o quadro clínico do meu amor @paulogustavo31 está difícil”.

Internado desde 13 de março, no Rio de Janeiro, com Covid-19, Paulo Gustavo está na UTI, por conta de complicações com a doença.

Neste sábado, os médicos haviam dito que tinham detectado uma fístula, mas que o segmento responsável havia sido fechado por via endoscópica e seu quadro geral era estável.

Gustavo passa há alguns dias pelo tratamento por ECMO, sigla em inglês para “oxigenação por membrana extracorporal”, tipo de terapia intensiva usada em estado grave de Covid-19.