Polícia Militar prende homem no Rio Juruá com animais silvestres abatidos

A Polícia Militar, através do 6°BPM na noite de terça-feira 13/04, homens do Pelotão Ambiental durante Patrulhamento Fluvial Ostensivo no Rio Juruá, por volta das 23:00 horas, se deparou com um homem de posse de um isopor com 4 animais silvestres abatidos da espécie Tayassu tajacu, conhecido popularmente como Porco da Mato ou Cateto.

Junto com os animais, haviam ainda 14 munições intactas e 01 deflagrada todas calibre 16, 01 recipiente com pólvora, 01 papelote com espoletas, 01 saco de chumbo e 02 cães de caça.

Mediante constatação dos crimes do artigo 29 da lei 9.605 de crimes ambientais e do porte ilegal de arma de fogo foi dada voz de prisão ao autor e conduzido à delegacia de Cruzeiro do Sul para às providências cabíveis.