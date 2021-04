Pottker acusa Hulk durante briga: “Transa com a mulher dos outros”

O clássico mineiro vencido por 1 x 0 pelo Cruzeiro sobre o Atlético-MG ainda dá o que falar. Expulsos no segundo tempo, os atacantes Hulk e William Pottker desceram para o vestiário trocando acusações. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do bate-boca pesado no domingo (11/4).

Reforço do Atlético-MG para esta temporada, Hulk chega a chamar Pottker para a briga. “Você é covarde. Pega de frente. Juvenil do c***. Vai, mané, otário. Tu é homem dentro do campo. Chega a ser homem aqui fora do campo”, esbraveja o atacante do Galo.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!