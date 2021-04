Presidiário de Cruzeiro do Sul morre vítima da Covid-19, com 34 anos

Um reeducando do presídio Manoel Neri da Silva, situado em Cruzeiro do Sul, morreu nesta quinta-feira (08), vítima de complicações da Covid-19, no Hospital de Campanha.

Com 34 anos de idade, M.N.N. deu entrada na penitenciária no dia 16 de março de 2021.

Ele tinha sido avaliado dentro do presídio em Cruzeiro do Sul e encaminhado para o hospital do Juruá, onde foi diagnosticado com HEPATOESPLEBOMEGALIA, HEPATOPATIA CRÔNICA E CALCULOSE DA VIA BILIAR, conforme avaliações médicas.

Dia 19 de março foi encaminhado ao Pronto-Socorro para atendimento e dia 28 foi submetido a procedimento cirúrgico e permaneceu internado no hospital para tratamento.

No dia 04 de abril, o detento testou positivo para Covid-19, sendo que seus familiares foram informados sobre sua situação. “No dia 4 de abril ele testou positivo para Covid, possivelmente ele pegou covid no hospital, mas não podemos confirmar”.

Segundo informações da direção do complexo penitenciário, o reeducando foi a óbito após 21 dias de internação e que a equipe de saúde e policiais frequentemente o orientavam quanto a importância do uso de máscara, porém ele era resistente às orientações, sendo por inúmeras vezes chamado atenção.

O reeducando chegou a ficar na UTI, mas seu quadro se agravou quando ele passou a apresentar sintomas respiratórios, indo a óbito.

Todos os procedimentos fúnebres foram acompanhados pela Equipe de Assistentes Sociais da Unidade Penitenciária.

A direção do Complexo Penitenciário Manoel Neri informou que nenhum reeducando do sistema está infectado pelo vírus e que apesar de 72 servidores terem testado positivo, apenas um deles se encontra afastado de suas funções para tratamento da Covid.