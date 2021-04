Programa Saúde Itinerante leva atendimento a mulheres de Xapuri

Em Xapuri foram realizados, neste fim de semana, 1.298 atendimentos, por meio do Programa Saúde Itinerante, tendo como público-alvo as mulheres do município. Seguindo os protocolos sanitários neste período de pandemia, a ação se deu na Escola Estadual Divina Providência.

O secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, e o diretor de Assistência à Saúde, Cristiano Souza, foram acompanhar os atendimentos. “Este é um trabalho de governo em que buscamos fortalecer as ações de promoção à saúde, prevenção de agravos e de disseminação da Covid-19, em que a Sesacre, por meio de suas diretorias, vem ofertando atendimentos com uma equipe multiprofissional e especializada aos municípios”, destacou Alysson Bestene.

A coordenadora do Programa, Rosemary Fernandes, explica que a organização e execução das ações são promovidas pela diretoria de Redes de Atenção à Saúde do Saúde Itinerante Especializado, Departamento de Atenção Primária e Coordenação de Saúde Bucal, que atuam em parceria com o Centro Oncológico do Acre (Cecon) e a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas Públicas para Mulheres (SEASHDM), por meio da Diretoria de Políticas Públicas para Mulheres, além do município contemplado.

“Por meio dessas parcerias com outras secretarias e municípios, estamos alcançando um grande número de pessoas em nossas ações, com todos os cuidados sanitários e evitando possíveis agravos”, pontua a coordenadora.

Ações de Saúde

Foram realizadas 93 consultas em clínica geral; 69 consultas em pediatria; 135 consultas em ginecologia e obstetrícia, além de 292 atendimentos de enfermagem e 18 atendimentos do serviço social. Foram dispensadas 144 receitas.

Entre os exames, foram feitos 78 laboratoriais, incluídos os de testagem para Covid-19 Swab Antígeno, em que houve 13 testagens, identificando um resultado positivo. Já entre os de apoio e diagnóstico, foram 70 ultrassonografias, 74 preventivos do câncer do colo uterino (PCCU) e dois procedimentos de biópsia de colo uterino.

O programa está levando também ações de promoção à saúde bucal, e nesse atendimento 108 pessoas foram alcançadas, por meio palestras de orientações de higiene bucal com ênfase em doenças bucais, e também foram distribuídos 216 kits de higiene bucal.