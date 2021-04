Reinaldo, lateral do São Paulo, atropela ciclista na porta do CT

Três dias depois do atacante do Palmeiras, Luiz Adriano, se envolver em acidente de trânsito, o lateral-esquerdo do São Paulo, Reinaldo, também atropelou uma pessoa.

Nesta sexta-feira (9/4), o jogador colidiu o carro contra um ciclista, quando chegava ao CT do clube para trabalhar.

De acordo com nota do Corpo de Bombeiros de SP, a vítima é um homem de 34 anos, que sofreu apenas escoriações.

O lateral-esquerdo Reinaldo, do São Paulo, atropelou um ciclista hoje pela manhã, na entrada do CT. 🎥 Record

Ao vivo: jogador do São Paulo atropela ciclista. Mais informações no #FalaBrasil pic.twitter.com/Gbrgav64LN — Fala Brasil (@fala_brasil) April 9, 2021

Reinaldo parou para prestar socorro, feito inicialmente pelo médico do São Paulo, José Sanchez.