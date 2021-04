Rubens Barrichello recebe vacina contra Covid-19 nos EUA

Um dos pilotos que mais disputou grandes prêmios na Fórmula 1 e veterano da Stock Car, Rubens Barrichello já está imunizado contra a Covid-19.

O paulista de 48 anos mora na Flórida, nos Estados Unidos, e recebeu nesta terça-feira a dose única da vacina liberada pelo estado aos moradores a partir dos 18 anos.

Rubinho publicou o registro em suas redes sociais e comemorou o momento, sem esconder a emoção.

– Chegamos até a brincar com isso, mas aqui não tem brincadeira mais. Desejo esta emoção a todos, todos, todos. Vacinado! – escreveu o piloto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rubens Barrichello 1️⃣1️⃣1️⃣ (@rubarrichello)

O presidente americano Joe Biden adiantou, nesta semana, a meta de imunização do país, prevendo que todos os adultos já poderiam se vacinar a partir do dia 19 deste mês; os EUA estão vacinando cerca de três milhões de pessoas diariamente.

O país afirma que, até agora, mais de 106 milhões de pessoas já receberam ao menos a primeira dose do imunizante contra o coronavírus – entre os quais está a capitã Marta, atacante da Seleção feminina de futebol e do Orlando Pride, time da Flórida.

Barrichello estreia na temporada 2021 da Stock Car no dia 25 deste mês, com a etapa em Londrina, no Paraná.