Ruth de Souza, campeã mundial de basquete com a Seleção Brasileira em 1994, morreu de Covid-19 na manhã desta terça-feira (13/4). Ela tinha 52 anos e estava internada desde o fim de março em uma UTI em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul.

“É com pesar que Nely e Rubens vêm informar o falecimento da minha irmã, Ruth Roberta de Souza hoje às 6h30! Agradecemos as orações, agora ela descansou!”, informou a família de Ruth em nota nas redes sociais.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!