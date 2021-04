Sai a licença para construção do Anel Viário no Alto Acre

A licença ambiental para a instalação das primeiras estruturas que vão servir de apoio para o início da construção do Anel Viário do Alto Acre, ligando os municípios de Epitaciolândia e Brasileia, será expedida na tarde desta segunda-feira (12). O documento será expedido numa solenidade da qual participarão o governador Gladson Cameli e o presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre) (Imac) André Hassem, na sede da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), na Estação Experimental, a partir das 14 horas.

Durante a solenidade, também serão assinados termos de doações de madeiras apreendidas pelo Imac nos últimos meses, as quais serão doadas às Prefeituras de Plácido de Castro e Assis Brasil, para serem utilizadas em obras nos dois municípios.

O início das obras do Anel Viário do Alto Acre deve ocorrer assim que o Governo conseguir debelar a pandemia do coronavírus. No momento, o foco do Governo é combater o vírus e, à medida que a população for sendo vacinada e os casos de infecção e de mortes diminuírem, as obras físicas planejadas pelo governo vão começar, disse o governador Gladson Cameli.