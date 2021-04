URGENTE: Governo amplia abertura de serviços e postos de combustíveis no AC no feriadão

Em edição extra do Diário Oficial do Acre no fim da tarde desta quinta-feira (1), véspera de feriado, o governo do Estado divulgou alteração do Decreto 8.147 que determina o modelo de funcionamento de serviços essenciais e abastecimento de veículos oficiais durante finais de semana e feriados.

Com a mudança, o funcionamento da área de saúde no geral como um todo está autorizada, o que significa que estão incluídos consultórios de dentistas, fisioterapeutas e veterinários (sem o funcionamento de lojas de petshop) e outros profissionais da área, além de médicos.

Postos de gasolina

Agora, os postos vão funcionar entre 7 e 10 horas da manhã e estão autorizados a abastecer veículos de transporte público e por aplicativo, além de motos de serviços de delivery e veículos de mercadorias também possam abastecer junto aos veículos oficiais da segurança pública e saúde. Abastecimento pra população em geral continua suspensa nesses dias.

Os postos de gasolina que possuem contrato de abastecimento de veículos oficiais das áreas de saúde e segurança pública deverão ainda manter o atendimento em regime de sobreaviso.

As outras medidas como o toque de recolher que restringe circulação de pessoas entre 22h e 5h e o fechamento de serviços não essenciais, incluindo supermercados, continuam em vigor.

“O governo do Acre clama que a população acreana faça sua parte para evitar o contágio pelo coronavírus, mantendo o isolamento e distanciamento social, evitando aglomerações, já que a doença segue apresentando uma alta taxa de infecção e é espalhada mesmo pelas pessoas contaminadas que não apresentam sintomas. Para aqueles que não podem evitar a locomoção, o pedido é pelo uso de máscaras e limpeza constante das mãos”, diz trecho de nota do governo

Veja decreto na integra

