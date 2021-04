Vidente que previu tragédia da Chapecoense, prevê surto de ebola no Acre

O vidente Valter Arauto publicou em seu perfil no Facebook, no último dia 7 de abril, uma previsão aterrorizante.

Ele acredita que um possível surto de Ebola alcançará o Acre pela fronteira com o Peru.

“O SURTO DE EBOLA

Do levante do Oeste afora

O perigo do surto de Ebola

De um Tur sem controle

As notícias vindas do Peru”, escreveu.

Valter ficou conhecido depois de ter previsto o acidente aéreo com o time da Chapecoense, em 2016, que matou 71 pessoas, além de ter tido visões sobre tremores de terra que ocorreram no Acre.

Neste momento da pandemia do coronavírus, centenas de africanos e haitianos estão em abrigos no Acre, aguardando o governo peruano abrir a fronteira para que eles retornem aos países de origem.

A Guiné, país africano, declarou no último dia 14 de fevereiro um novo surto de ebola, após registrar pelo menos três mortes e quatro pessoas doentes no sudeste do país. Esta é a primeira vez que a doença reaparece na nação desde o pior surto de ebola no mundo, entre 2013 e 2016.

O que é o Ebola e como se pega?

Ebola é uma zoonose que possui como sintomas febre, dor de cabeça muito forte, fraqueza muscular, dor de garganta e nas articulações e calafrios. Metade dos pacientes infectados vão a óbito.

A doença é classificada como uma zoonose. Embora os morcegos frutívoros sejam considerados os prováveis reservatórios naturais do vírus Ebola, ele já foi encontrado em gorilas, chimpanzés, antílopes, porcos e em minúsculos musaranhos. Os especialistas defendem a hipótese de que a transmissão dos animais infectados para os seres humanos ocorre pelo contato com sangue e fluidos corporais, como sêmen, saliva, lágrimas, suor, urina e fezes.

Daí em diante, o vírus Ebola pode ser transmitido pelo contato direto entre as pessoas, pelo uso compartilhado de seringas e, por incrível que pareça, até depois da morte do hospedeiro. Ou ainda, caso o paciente tenha sobrevivido, o vírus Ebola pode persistir ativo em seu sêmen durante semanas. Possivelmente, uma das razões para ser tão mortal e resistente é que libera uma proteína que desabilita o sistema de defesa do organismo.

Com informações do médico Drauzio Varella.