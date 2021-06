14 são presos suspeitos de participação em onda de ataques em Manaus

14 pessoas foram presas suspeitas de participação na onda de ataques violentos que aconteceram neste domingo (6) em Manaus. O balanço parcial das prisões foi divulgado às 17h50, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

O secretário da SSP, coronel Louismar Bonates, informou que o efetivo policial foi triplicado em Manaus neste domingo, em razão dos atentados. Viaturas policiais e diversos ônibus foram incendiados. No interior, prédios públicos também foram depredados.

Dentre as pessoas detidas até o momento, quatro foram presas no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte, e encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Outros dois foram presos na Compensa, Zona Oeste. Não foram divulgados outros detalhes sobre as demais prisões.

A SSP-AM informou que os ataques foram ordenados de dentro de um presídio da capital, e acontecem em represália por conta da morte de um traficante.

Conforme a delegada-geral da Polícia Civil, Emilia Ferraz, 13 presos estão envolvidos diretamente nos atentados, e estavam se preparando para cometer novos ataques. Uma 14ª pessoa presa teria ordenado os atentados no bairro Redenção.

Ônibus parados em Manaus

O assessor jurídico do Sinetram, Fernando Borges, afirmou que os ônibus do transporte coletivo não voltarão a circular neste domingo (6), por conta dos ataques. Ao menos 14 ônibus foram incendiados desde a madrugada deste domingo na capital.

Os veículos foram recolhidos para as garagens nas primeiras horas da manhã, por volta de 6h40, e deveriam voltar a circular ao meio-dia. Porém, a medida foi suspensa em razão da continuidade dos atos de violência pela capital.

Clique AQUI para ver os vídeos

No total, desde a madrugada de domingo, o Corpo de Bombeiros atendeu 21 ocorrências de incêndio em veículos. Dessas, 14 eram ônibus e duas viaturas – sendo uma da Polícia Militar e outra da Polícia Civil.

Ataques

Um vídeo obtido pela polícia mostra criminosos ateando fogo ao prédio onde funciona uma estação de ônibus (assista abaixo).

“Os ataques foram motivados em função da morte de um traficante. E a inteligência levantou que essa determinação veio de dentro do presídio. Eu quero informar que quem for localizado dando essa ordem, será solicitada a transferência deles para presídio federal”, disse o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Louismar Bonates, na manhã deste domingo.