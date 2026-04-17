Usado de exemplo: homem é preso no primeiro dia no tráfico

Suspeito foi flagrado com cerca de 250g da droga após tentar fugir de abordagem policial no bairro Vitória

Um homem identificado como Pedro Paulo Crisóstomo, de 30 anos, foi preso na noite de quinta-feira (16), em Rio Branco, após ser flagrado com aproximadamente 250 gramas de maconha do tipo skunk durante uma abordagem do Comando Tático do 3º Batalhão da Polícia Militar. A prisão ocorreu no bairro Vitória e o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).

De acordo com informações da Polícia Militar, Pedro Paulo teria adquirido a droga com a intenção de comercializar o entorpecente. No entanto, ao contrário do que é comum no tráfico, ele dividiu o material em apenas cinco porções de cerca de 50 gramas cada. A estratégia, segundo o próprio suspeito relatou aos policiais, seria vender cada unidade por R$ 500, acreditando que dessa forma teria retorno financeiro mais rápido.

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Ainda conforme a ocorrência, o homem saiu de casa para iniciar a venda quando, logo nas proximidades da primeira esquina do bairro onde mora, se deparou com uma guarnição policial. Ao perceber a presença dos militares, ele tentou fugir, atitude que levantou suspeita e motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram as cinco porções da droga, além de uma quantia em dinheiro trocado. Inicialmente, os agentes chegaram a cogitar que se tratava de um traficante com experiência, devido à quantidade de entorpecente apreendida. No entanto, após conversa no local, foi constatado que o suspeito estaria iniciando na atividade criminosa.

Diante dos fatos, Pedro Paulo foi conduzido à Delegacia de Flagrantes, onde foi autuado por tráfico de drogas. Ele deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (17), quando a Justiça decidirá sobre a manutenção da prisão ou eventual liberação.

A apreensão integra as ações de patrulhamento ostensivo realizadas pela Polícia Militar em bairros da capital acreana, com foco no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade.