Usado de exemplo: homem é preso no primeiro dia no tráfico

Um homem identificado como Pedro Paulo Crisóstomo, de 30 anos, foi preso na noite de quinta-feira (16), em Rio Branco, após ser flagrado com aproximadamente 250 gramas de maconha do tipo skunk durante uma abordagem do Comando Tático do 3º Batalhão da Polícia Militar. A prisão ocorreu no bairro Vitória e o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).
De acordo com informações da Polícia Militar, Pedro Paulo teria adquirido a droga com a intenção de comercializar o entorpecente. No entanto, ao contrário do que é comum no tráfico, ele dividiu o material em apenas cinco porções de cerca de 50 gramas cada. A estratégia, segundo o próprio suspeito relatou aos policiais, seria vender cada unidade por R$ 500, acreditando que dessa forma teria retorno financeiro mais rápido.
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Ainda conforme a ocorrência, o homem saiu de casa para iniciar a venda quando, logo nas proximidades da primeira esquina do bairro onde mora, se deparou com uma guarnição policial. Ao perceber a presença dos militares, ele tentou fugir, atitude que levantou suspeita e motivou a abordagem.
Durante a revista pessoal, os policiais encontraram as cinco porções da droga, além de uma quantia em dinheiro trocado. Inicialmente, os agentes chegaram a cogitar que se tratava de um traficante com experiência, devido à quantidade de entorpecente apreendida. No entanto, após conversa no local, foi constatado que o suspeito estaria iniciando na atividade criminosa.
Diante dos fatos, Pedro Paulo foi conduzido à Delegacia de Flagrantes, onde foi autuado por tráfico de drogas. Ele deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (17), quando a Justiça decidirá sobre a manutenção da prisão ou eventual liberação.
A apreensão integra as ações de patrulhamento ostensivo realizadas pela Polícia Militar em bairros da capital acreana, com foco no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade.