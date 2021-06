Apresentadora da Globo recusa troca de horário e se demite da emissora

Inconformada por ter sido afastada do comando do Link Vanguarda, telejornal equivalente ao SP1, a jornalista Agda Queiroz decidiu pedir demissão da TV Vanguarda. Ela trabalhava na parceira da Globo no interior de São Paulo há 15 anos e, ao se despedir dos telespectadores, confirmou que decidiu deixar a emissora após receber o comunicado de que seria deslocada para outro horário. “Quando eles disseram queriam trocar o meu horário, eu disse um ‘não’ com muita sabedoria e com muita tranquilidade. Eu entendi que todo o processo que eu queria viver na TV, eu já estava encerrando”, contou.

Agda Queiroz foi afastada da apresentação do Link Vanguarda há quase um mês. A sua última aparição no telejornal da hora do almoço foi na edição transmitida em 21 de maio. Desde então, o âncora Rogério Corrêa passou a dividir a bancada do noticiário com Talita França, que era a titular do Bom Dia Vanguarda. Nas últimas semanas, enquanto a emissora não decidia a situação da colega de trabalho, ela esteve a frente dos dois jornalísticos.

Leia a matéria completa em TV POP, clique AQUI!