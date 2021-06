Banco do Brasil abre concurso com mais de 40 vagas em 14 cidades do Acre; inscreva-se

O Banco do Brasil lançou um edital nesta quinta-feira (24) com 42 vagas de emprego para 14 cidades do Acre e preenchimento de cadastro de reserva.

As oportunidades são para o cargo de escrituário.

Do total de vagas, 9 são para Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima e Tarauacá (sendo que três pertencem ao cadastro de reserva); e as outras 33 para Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Epitaciolândia, Plácido de Castro, Rio Branco, Senador Guiomard, Sena Madureira e Xapuri.

As provas da primeira região serão aplicadas em Cruzeiro do Sul, e o restante, em Rio Branco.

Os interessados devem ter ensino médio completo e idade mínima de 18 anos. A remuneração é de R$ 3.022,37 para uma carga horária de 30 semanais, além de auxílio alimentação/refeição no valor de R$ 831,16 por mês e cesta alimentação, no valor de R$ 654,87.

As inscrições devem ser realizadas pelo site da Cesgranrio, que é a organizadora do concurso, de 24 de junho até o próxima dia 28. O valor da inscrição é R$ 38,00.

O certame será composto por prova objetiva e redação e deve acontecer no próximo dia 26 de setembro.

ACESSE AQUI O EDITAL DO CONCURSO E OBTENHA MAIS INFORMAÇÕES.