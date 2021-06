Calor predomina com temperaturas em alta nesta quarta-feira

CAMPO GRANDE (MS) – A quarta-feira (23) de Mato Grosso do Sul, vai ser de calor com temperaturas em elevação, apesar do terceiro dia do Inverno. Hoje, estará mais quente que ontem, com mais dois graus e mais cinco que se registrou na segunda-feira, conforme dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

As temperaturas ficam entre a mínima de 17ºC, pela madrugada, e máxima de 32ºC, que fica estável pelo dia todo. O Inmet também prevê que não haverá chuva e sol brilha, pois não terá nuvens, com céu limpo pela manhã e a tarde. A noite que se criará muitas nuvens.

O Inmet informa também, que já com calor, a umidade relativa do ar, pode baixar de 80% na máxima para 30% em mínima umidade.

O dia pode ter ventos de fraco pela manhã a Fraco/Moderado com Rajadas no período da tarde e noites.