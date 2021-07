Câmara de CG e Senado firmam Acordo para ações de modernização do ILB/Interlegis

CAMPPO GRANDE (MS) – A Câmara de Vereadores de Campo Grande e o Senado Federal, por meio da Escola do Legislativo e do ILB (Instituto Legislativo Brasileiro), firmaram Acordo de Cooperação Técnica para implementação das ações de modernização do ILB/Interlegis – Programa de Integração e Modernização do Poder Legislativo, para estímulo e promoção das funções constitucionais do Legislativo.

O termo tem como objetivo promover a operacionalização da comunidade virtual do Legislativo, a capacitação e o intercâmbio de conhecimentos e tecnologia da informação, estimular a produção, captação e disseminação de informações de interesse dos legisladores brasileiros, além de promover a participação cidadã nos processos legislativos e a consolidação dos modelos de integração desenvolvidos pelo ILB/Programa Interlegis.

Pelo acordo, cabe ao ILB disponibilizar à Câmara modelos de modernização nas áreas de tecnologia, comunicação, informação, educação e sustentabilidade, para que a Casa possa apoiar seus legisladores no aumento da transparência e representatividade, além de garantir os meios necessários à disponibilização dos programas de tecnologia da informação e comunicação fornecidos e hospedados pelo ILB/Programa Interlegis.

A Câmara, por sua vez, irá providenciar a capacitação de seus colaboradores, bem como a instalação e manutenção de programas, além de incentivar o desenvolvimento colaborativo de soluções tecnológicas para a melhoria dos seus processos.

Vale por cinco anos

O acordo tem vigência de cinco anos, podendo ser prorrogado por iguais períodos a critério das partes e mediante termo aditivo, e é assinado pelo presidente da Câmara, Carlos Augusto Borges, o Carlão, pela diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, e pelo diretor-executivo do ILB, Leonardo Augusto de Andrade Barbosa.

O presidente da Casa de Leis comentou sobre a importância do convênio. “A Escola do Legislativo tem que interagir com Senado, Câmara Federal, empresas, universidades para melhor atender os nossos funcionários e nossos munícipes. Quero parabenizar toda a Escola do Legislativo por mais esse convênio”, afirmou o presidente vereador Carlão.

Fonte: Ascom CMCG